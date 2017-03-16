經典賽表現不佳 林全：教部2月內提策略

台灣隊在世界棒球經典賽表現不如預期，顯示棒協、職棒聯盟等人才與資源並未有效整合，行政院長林全今天在院會中要求教育部深切檢討，2個月內提出報告。

行政院長林全16日在行政院會表示，我國代表隊在今年世界棒球經典賽中表現不如預期，讓多數國人感到失望，但是代表隊教練、選手努力和運動精神值得肯定，本次比賽凸顯長期以來我國選訓及參賽制度不健全的問題，棒球協會、棒球聯盟等棒球人才及資源未能有效整合，影響代表隊參賽成效，請教育切實檢討，避免類似情事再度發生。

林全表示，國民體育法部分條文修正草案去年已經送立法院審議，請教育部積極推動，儘速完成修法，落實單項運動協會改革，邁向組織開放化、財務透明化、營運專業化、考評客觀化的目標，讓棒球及各項運動能有更好的發展環境。

林全指出，新任體育署署長林德福將於17日上任，林德福曾任前體委會主委，任內成功整合兩大職棒聯盟，他期盼林德福能發揮所長，扮演整合及協調者角色。

(工商)