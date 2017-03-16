超展開！脫序雪莉爆戀GD 情侶戒洩密
22歲韓國女星雪莉原屬SM娛樂旗下女團f(x)，2015年雪莉為男友崔子退團，兩人大方公開交往這兩年來，雪莉多次因鹹濕照片鬧出新聞，被封韓版麥莉，沒想到日前公司認了雪莉與崔子分手，震驚網友。今(16日)韓媒爆出年輕貌美的雪莉疑有新歡，對象竟然是天團Bigbang成員GD，但雙方公司尚未對此發聲。
據韓媒報導，網友最近發現雪莉與GD在私人帳號曬的照片有諸多相似之處，兩人被發現都曾戴著銀色愛心戒指，遭疑是情侶戒，之後兩人還都上傳搭了相同航空公司、同等艙位座椅的照片，引發不少網友腦補。
而雪莉與GD本來就是多年老友，先前還被網友捕獲他們和荷拉、佳仁現身遊樂園，但當時雪莉沒公開表示情斷崔子，外界還以為GD的真命天女或許是荷拉，如今雪莉與GD爆新戀情，網友也挖出2009年GD上廣播節目時，曾說：「我的理想型是是f(x)的雪莉」，兩人是否真的從好友升格成情人？還有待當事人說明。
(中時電子報)
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