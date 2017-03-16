宜蘭綠色博覽會刷悠遊卡 直接入園另享優惠
2017宜蘭綠色博覽會4月1日開跑，只要使用悠遊卡就可以直接感應扣款、輕鬆入園，省去排隊買票的時間，此外，使用悠遊卡購買單項體驗券還享9折優惠、特定商品享95折優惠，民眾不妨趁著4天的春節連續假期，帶著悠遊卡感受「綠遊慢活」的魅力。
邁入第18年的綠博，今年舉辦期間自4月1日至5月14日止，宜蘭縣政府以「綠．啟航」為主題，邀請民眾隨著環境與植物的生息變化，陪伴綠博成長茁壯。搭乘綠色交通，啟動綠活悠遊，在藝術家打造如畫般的視覺場域，號召在地社區鄉親全體動員齊力耕耘可食風景，設計多元精彩豐富的行動參與方案，並延伸規畫在地深度綠色之旅，邀民眾以低碳交通、實際參與綠色實踐，一起愛土地。
悠遊卡公司表示，為響應環保，降低紙票印製對於森林的危害，除推廣電子票證快速入園服務，也鼓勵遊客使用悠遊卡購買冬山火車站、生態綠舟票亭等單項體驗券享9折優惠，購買特定商品享95折優惠另外，悠遊卡亦在定食宜蘭餐區獨家提供消費扣款支付服務，歡迎民眾踴躍參與「綠遊慢活」的「2017宜蘭綠色博覽會」。
(中時)
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