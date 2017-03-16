蔣萬安：蔡政府食安問題螺絲掉滿地
國民黨立委蔣萬安16日在立法院衛環委員會質詢時指出，從「偽藥」到過期「乳瑪琳」事件，食藥署與各部會的橫向聯繫出了問題，完全狀況外，已經不是螺絲鬆掉，而是螺絲掉滿地！政府的食品查驗機制完全崩盤。他要求衛福部於一周內針對接連食安事件提出檢討、改善與懲處報告。
蔣萬安說，先前才質詢衛福部食藥署是否有過期的「乳瑪琳」流入學校營養午餐？食藥署回應沒有掌握。但15日下午教育部就公布學校名單，當晚新聞隨即報導全國47所學校使用，難道政府各部會要看新聞才能掌握與瞭解情況？面對食安危機的處理態度極度消極，非要立委質詢一次，食藥署才做一件事，民眾如何放心把食品、藥品查驗交給食藥署？民眾要怎麼對政府把關食安有信心？
蔣萬安要求衛福部好好徹底整頓食藥署，並要求衛福部於一周內針對接連食安事件提出檢討、改善與懲處報告，加強與中央其他部會的橫向聯繫及與地方衛生單位垂直聯繫，保障民眾食用安全。
(旺報)
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