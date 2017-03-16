曬傷直接敷蘆薈、小黃瓜 恐加重發炎反應

很多人都有這種經驗，曬傷後，習慣會敷上蘆薈、小黃瓜等，鎮定皮膚、解除曬傷的不適感，然而，奇美醫學中心皮膚科主治醫師鄭百珊提醒，這些做法大部分非但沒有療效，甚至可能加重發炎！

南台灣時常艷陽高照，皮膚科門診常見有民眾曬傷後自行敷用蘆薈、小黃瓜、面速力達母，結果反而造成曬傷處發炎，「怎麼會這樣，我媽媽都是這樣教我的啊？！」

鄭百珊說，坊間常見處理曬傷偏方，如敷蘆薈、小黃瓜，塗萬金油、面速力達母等來鎮定皮膚，一般認為，蘆薈可以用來消炎、舒緩曬傷症狀，小黃瓜則可以保濕、舒緩皮膚症狀，但是，直接拿來敷臉可能會造成皮膚接觸性皮膚炎而產生發癢、紅疹。

另外，當中含有微量的感光物質，也容易加重皮膚對紫外線的吸收。因此，建議使用已經萃取出的產品，而非直接拿蘆薈或小黃瓜來敷在已經受傷的皮膚上。

除了天然系的蘆薈、小黃瓜偏方之外，還有人會塗萬金油、面速力達，因為認為這類產品塗抹後，具有清涼感，能夠消炎降溫，但其實是錯誤的。

她提醒，塗抹後的清涼感主要來自薄荷的成分，用於曬傷的皮膚，除了易造成刺激，油性物質的包覆反而會讓皮膚更難降溫，組織繼續發燙。

鄭百珊建議，曬傷後的正確處理方式及順序應為先求冷卻降溫，可用毛巾或化妝棉沾冷水後濕敷曬傷皮膚，不只可以降溫舒緩發炎，也可以減少刺痛感。其次才塗抹消炎藥膏，不過，較嚴重或大面積的曬傷仍建議尋求皮膚專科醫師協助，塗抹消炎藥膏。

最後才是塗抹保濕用品，並停止去角質產品的使用，讓發炎皮膚好好修復。若要出門，則需要加強防曬，因曬傷後皮膚受傷，儘量先避免防曬乳的使用，而是使用陽傘、外套等遮蔽性防曬為主。

(中時)