高雄仁武工廠凶殺案 莊嫌台南住處被逮

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高雄仁武區1家工廠傳出凶殺案！52歲王姓男子今天早上8點進入仁武區仁心路工廠上班時，遭到埋伏的欲離職員工莊男持開山刀猛砍多刀，王男左手臂遭砍斷，因流血過多，送長庚醫院急救後，仍宣告不治，案發後，警方鎖定莊嫌下落，今天下午1點30分在台南市永康區莊嫌住處將他逮獲。

警方上午鎖定犯案男子是同工廠即將離職的31歲莊姓員工後，全力追緝到案。警方表示，被殺的王姓男子在工廠擔任組長，去年7月莊男到職後，在工作時與不同部門組長王男有多次口角衝突，王男今天上午7時50分到工廠欲辦理離職手續，正好遇見王男進入工廠，即返回車上取預藏的開山刀，憤而朝王男砍背部及手腳多刀，王男王男左手臂因此遭砍斷。

莊嫌犯案後便持刀駕車離開現場，王男經同事發現後緊急報案將他送醫院急救，王男因傷重急救後仍宣告不治。

仁武分局偵查隊案發後成立專案小組並調閱相關資料，已掌握莊嫌下落，今天下午順利在台南市永康區將莊嫌逮獲。

(中時)