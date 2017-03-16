徐靜蕾美國凍卵不想生 黃立行爸痛心：孫子多冷阿！
41歲金曲歌王黃立行2010年拍攝電影《杜拉拉升職記》和才女導演徐靜蕾結緣交往，兩人交往多年來一直保持低調，從不放閃，也因此常被外界催婚，但她總表示兩人有共識，不結婚也不想生小孩，然近期徐靜蕾難得開口，上節目大聊凍卵話題，甚至提到男友的家人，小小故事卻很是甜蜜可愛。
眾所周知，徐靜蕾多年前已到美國進行凍卵手術，她在《魯豫有約》坦率回應此事，表示自己凍卵3次的心得便是「這事兒太上癮」，在她眼中，這就是後悔藥，目的是想保留選擇機會，而至於男友黃立行若想生孩子？徐靜蕾二話不說表示：「我會考慮考慮，其實我有點抗拒」，畢竟考量現實狀況，覺得一邊工作，難有時間照顧孩子。
主持人認為若是這樣，不工作也是可以的，但徐靜蕾表示自己還沒玩夠：「我還想再多玩幾年」，直呼凍卵後感覺特別踏實，給自己保留了一線機會，想幾時生就幾時生，但這個想法引起了黃立行爸爸的關注，調侃準媳婦：「你看你把我孫子凍在冰箱裡他多冷啊」，連她都覺得這說法有理，但就是覺得有「留一手」就無須擔憂，只差在一個「決定」的問題。
(中時電子報)
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