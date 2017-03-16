金門縣農會改選 蔡水游連任掌舵
金門縣農會改選領導幹部，蔡水游、陳國強高票連任理事長、常務監事，黃永堆也續任總幹事。國民黨金門縣黨部主委林芳旋今（16）日致贈與黨主席洪秀柱聯名的賀匾，轉達黨中央對3位優秀同志長期努力爭取農民權益和促進地方農業發展的肯定。
林芳旋是在縣黨部書記長陳志強、2組組長翁明振的陪同下，前往理事長蔡水游住處和縣農會，轉達來自黨中央的祝福與關心。
林芳旋表示，金門縣農會多年來為發展「精緻農業」，以及推動安全農業，增進農民福祉的努力，深受農友肯定。蔡水游理事長是縣議會的資深議員，扮演政府與農民的溝通橋樑，爭取農民權益不遺餘力，多年來與陳國強常務監事、黃永堆總幹事3人協力為農友服務，傑出表現堪為黨員表率。
蔡水游等人感謝黨部的關心及農友的支持，他們均表示會全力為推動農業永續發展、提升競爭力與改善農民生活品質而努力。
(中時)
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