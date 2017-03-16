米夏巴頓遇人不淑 遭前男友曝光裸照

女星米夏巴頓（Mischa Barton）曾被譽為好萊塢的純情玉女卻遇人不淑，不雅裸照與裸體影音落入2個前男友手裡被人喊價兜售，法院已頒布嚴禁2惡男靠近的禁制令保護她。

米夏巴頓與札卡利亞斯（Jon Zacharias）過從甚密的那段歲月，這位氣質女星說，札卡利亞斯曾偷拍兩人的親密時刻，還有她美人沐浴的裸照，更記錄許多一絲不掛的片段。

她回憶，去年10月兩人喊切之後，蕭奧（Adam Shaw）敲開她寂寞芳心的心門然後在一起，但蕭奧說他的哥兒們吹噓那些裸照與影片，於是米夏巴頓驚覺，蕭奧也握有那些被札卡利亞斯所偷拍的畫面。

已經有人向色情片商開價50萬美元，出賣米夏巴頓的赤裸風情，於是米夏巴頓委託律師提告。

律師說，基於報復而曝光的色情裸露，本質上就是性侵。若有人膽敢在網路虛擬世界，危害米夏巴頓的名譽，絕對要把他們統統揪出來，並且告到底。1060316

(中央社)