eBay和騰訊傳投資印度Flipkart

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印度電子商務成長快速，美國電子市集巨人電子海灣公司（eBay）和中國騰訊今天傳出打算參加印度最大電子市集業者Flipkart的15億美元募資活動。

不過，Flipkart和eBay拒絕對上述傳聞做出評論。

印度「經濟時報」（Economic Times）引述3名參與募資談判的匿名人士指出，Flipkart正在為募資15億美元與有意願的投資人談判，其中eBay和騰訊是這場談判的領先者，這兩家公司可能參與Flipkart的募資。

相關人士透露，eBay可能對Flipkart投資4億到5億美元，騰訊投資的金額雙方還在討論中。

相關人士表示，Flipkart與eBay的談判已到最後階段，這項戰略交易可能包括由Flipkart收購或合併eBay在印度的業務。

消息來源說，如果Flipkart和eBay、騰訊談判完成結成聯盟，將可結束資金乾涸現象，確保它在全球電子商務市場成長最快市場印度的領先地位，與貝佐斯（Jeff Bezos）創辦的亞馬遜（Amazon）、馬雲的阿里巴巴兩個主要競爭對手一較高下。

印度電子商務市場是全球成長最快的市場，Flipkat營運長賽斯（Nitin Seth）日前預測印度電子商務市場今年可成長40%到50%。

由於Flipkart、亞馬遜印度分公司和Snapdeal前三大廝殺激烈，在網路上以補貼等方式確保商品擁有最低價，急需資金補充，Flipkart、Snapdeal分別引入外資，希望有足夠的銀彈可以和對手廝殺。

其中，Snapdeal傳聞有大陸阿里巴巴、日本軟體銀行和台灣鴻海集團投資；Flipkart去年也成功獲得美國零售巨人沃爾瑪公司（Walmart）投資10億美元。1060316

(中央社)