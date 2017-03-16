提勒森亞洲行 為北韓危機等尋求新解

我要評比

美國國務卿提勒森出訪亞洲3國。美媒分析，在北韓危機下，提勒森勢必試圖整合日、韓、中合作，對抗北韓核武威脅，也將告訴盟邦「美國優先」不代表美將從動盪區域退出。

美國撤出辛苦建立的跨太平洋夥伴協定（TPP）後，讓亞洲盟友感到憂心，而北韓核武及飛彈試射更讓東北亞局勢風起雲湧。

提勒森（Rex Tillerson）上任後首趟亞洲行，從15至19日分別走訪日本、南韓與中國。「華爾街日報」及「時代雜誌」評論此行對美亞洲新政策具有影響，尤其北韓問題將是提勒森之行重中之重。

報導認為，提勒森將發現北韓的挑釁難有方法對付。

分析指出，日韓盟友支持美國持續對北韓進行外交與經濟施壓，但中國卻因擔憂昔日好友北韓因此走上崩潰一途。另區域軍事緊張、歷史敵對關係，加上美國外交政策不明朗，讓情勢更加複雜。

學者分析，日、韓將樂見也期盼美持續展現防禦東亞區域的決心，但同時企盼美展現更細緻的外交手腕處理與中國和北韓的關係。

為了對抗北韓核武，美國在南韓部署終端高空防衛系統（THAAD），無疑升高了美中之間的緊張關係。大陸當局曾擔憂此舉將導致美、南韓與北韓爆發衝突。

另外，美總統川普上台後，企圖扭轉歐巴馬政府的「亞太再平衡」（rebalancing）策略，改以經濟利益和外交掛帥的「美國優先」（America first），提勒森將藉機重提再保證，同時試圖為北韓危機及其他疑義提出新解。1060316

(中央社)