逢甲與安捷產學合作 估計年培養50名機師

逢甲大學副校長黃錦煌（右）與安捷飛航訓練中心董事長高健祐董事長簽署產學合作備忘錄，將共同致力於發展台灣的飛航教育。（馬瑞君攝）

隨著亞太地區航空運輸的蓬勃發展，將出現機師荒。鑑於此，逢甲大學與安捷飛航訓練中心簽署產學合作備忘錄，由安捷飛航訓練中心派遣專業飛行教官前往逢甲授課，以產學合作方式進行飛行訓練，提供學生完善的飛行員培育環境。

逢甲大學指出，依據波音公司預估，未來20年，全球至少需要55萬名機師，其中亞洲市場的機師缺額將高達22萬名，而台灣身處亞洲核心地帶，極有機會成為訓練專業機師的基地，此次合作模式以學校現有的民航飛行學程為主軸，加入飛行地面學科相關課程。

其中，安捷飛航訓練中心將派遣具飛行經驗的專職教官進駐校園教授「飛行操作概論」，教官也會運用專業的飛行鑑測儀器，或安排學生至安捷飛航訓練中心操作仿真度超高的模擬機，讓學生確認自己是否適合飛行訓練。參加民航學程專業飛行組的學生，將可提早進行飛行相關訓練，也透過學程規劃，建立航空公司管理與飛航知識。

安捷飛航訓練中心也提供飛行教官訓練保證就業方案數名，學生有機會在大四下學期以產學合作方式進入安捷學習飛行，順利取得飛航執照之後，就能在畢業後提高投考航空公司培訓機師或自訓機師的錄取機率，提早展開機師生涯。

逢甲大學副校長黃錦煌表示，此次與安捷飛航訓練中心進行產學合作，就是希望讓學生有更多選擇，透過安捷在飛行訓練的專業，建立飛行相關學能，提升學生的職場戰力，在航太相關產業發揮長才。

安捷飛航訓練中心的董事長高健祐表示，因應全球化世代，國際間的往來頻繁，機師的需求只會日益增加，安捷是以建立世界級航校為目標，持續不斷精進與投入資源營運。相信藉由雙方合作結盟，未來可以為我國培養出更多優秀的機師，預計每年能夠培養出50名優秀機師。

(中時)