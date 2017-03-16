摩鐵門口逮獲藥頭 天降K菸砸警
桃園警分局中路派出所今凌晨到桃園一間摩鐵臨檢，正好逮到剛送完貨的30歲的蕭姓藥頭，起出近500克毒咖啡包和萬元現金，正在逼問蕭男送到哪間房時，突然天降近10根K菸，砸到警察的頭，立刻上樓，當場查獲5女2男開毒趴，訊後依毒品罪嫌將8人移送。
桃園警察分局中路派出所副所長沈述新，16日凌晨2時帶隊執行汽車旅館勤務時，發現男子蕭姓男子神色慌張徒步往外走，員警立即攔下盤檢，當場在背包及身上查獲毒品咖啡包30包、總重411公克，還有K他命16公克、數萬元現金。
員警推測蕭男是「送貨」的毒品販子，詢問他剛剛進去哪間套房，但蕭男拒不吐實，只推說才要來找朋友，警方正要進一步詢問時，一旁套房突然丟出8根K他命香菸，員警立即鎖定臨檢，當場查獲5女2男，其中4女1男坦承有吸食K他命菸，但對於毒品來源均推說不清楚。
邀約毒品趴的男子39歲江姓男子供稱，喝完酒一時興起，邀了幾位朋友來開趴，沒想到朋友又轉邀更多人，有的甚至完全不認識，坦承蕭男有進來房間，推託「不認識」，對案情避重就輕。
警詢後依毒品危害防制條例，將一行人移送桃檢偵辦，並將持續追查毒品來源。
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(中時)
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