腸病毒即將進入流行期 雲林衛生局呼籲勤洗手
依據疾管署監測資料顯示，目前腸病毒門急診就診人次仍處低點，主要是克沙奇A型。不過，雲林縣衛生局呼籲民眾提高警覺即將進入流行期。
衛生局指出，去年累計33例腸病毒重症個案，其中23例（含1例死亡）是感染腸病毒71型，克沙奇A4、A6、B3型各2例；克沙奇A2、A5、B4、伊科18型各1例，雲林縣去年重症確診個案。
衛生局表示，腸病毒疫情每年自3月下旬開始上升，常於5月底至6月中達到高峰，雲林縣將於4月14日至5月10日聯合教育處、社會處，稽查轄內教托育機構，落實環境清潔、消毒、洗手設備，以維護學童和幼童健康。
目前在一般社區主要流行腸病毒為克沙奇A型，腸病毒71型病毒活躍度仍低。
衛生局長吳昭軍提醒，腸病毒傳染力極強，易於家庭及教托育機構內傳播，大人工作返家抱小孩前務必更衣、洗手，幼童返家或進食前也需確實用肥皂洗手，避免遭受感染。
他表示，預防腸病毒首重勤洗手，搓洗時間至少20秒；若無肥皂和清水，可使用酒精含量60%至95%的乾洗手液，務必搓洗至洗手液乾燥。
雲林縣的腸病毒重症責任醫院為台大雲林醫院、天主教若瑟醫院。
(中時)
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