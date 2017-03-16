出身籃球世家 劉依貞卻成了高球奇葩

出身籃球世家的劉依貞，憑著努力與執著在高球闖出一片天。(圖：TLPGA提供資料照)

台灣不少職業高球選手都是出身高球世家，從小就跟著普羅長輩學打球，長大後順理成章當上「高手」；旅日女將劉依貞也是來自運動世家，不同的是，她的父母都打籃球。

劉依貞今年24歲，身高176公分，在亞洲女子高球選手當中，算的上是鶴立雞群，很容易引人注意。有一次，她在日巡1場比賽打的很好，日本媒體採訪時對她的高大體型很好奇，問後才知道，原來她的父母都是籃球選手出身，父親劉俊業、母親覃素莉現在分別是輔仁大學與淡江大學的體育老師，媽媽的來頭更不小，早期是中華女藍的當家前鋒。

劉依貞遺傳到父母的籃球選手高大體型與運動細胞，卻沒繼承衣缽，長大後反而當上家人從沒打過的小白球高球選手。「也許玩爸媽不會玩的運動，他們比較不會管太多吧！」劉依貞開玩笑說。

何以出身藍球世家，後來成了女高手？是天份、也是機緣。劉依貞的父母管教很開明，小時不會要求3個小孩一定要上安親班或上才藝班，對學校成績也沒有太大要求，只要每天寫完功課、快快樂樂成長就好，這也讓劉依貞從小就有機會接觸很多運動，參加過拔河、直排輪、街舞、籃球訓練營，後來從新莊國泰國小轉學到桃園的自強國小，因為是第1屆學生，學校有很多社團可以選擇，劉依貞本來選籃球，卻被高爾夫社團的老師相中，就這樣與高球結緣至今。

劉依貞小6開始打高球，第一次下場就在東方球場打了90桿，拿到第3名，後來在全國中小學比賽獲得第2名，展現他她的運動天分，成了教練眼中難得的奇葩。後來媽媽問她：是否要走這條？劉依貞堅持回：是。

「我的個性很倔將，不要的，我不會多看一眼，想要的，我會卯足全力去爭取，對於高爾夫的執著，真的在我的預期之外，是好勝心吧，我不願意當牛尾，所以努力當雞頭。」劉依貞說。疼愛兒女的覃素莉，這些年從新莊搬到淡水，再從淡水搬到桃園，為的是幫女兒找教練、有個訓練基地。

前中華女籃國手覃素莉，不時客串桿娣與愛女並肩作戰。(圖：摘自覃素莉臉書)

只是，年輕時打受過正規訓練的覃素莉，因對國內高球的訓練方式與效率理念不同，讓劉依貞在高球養成過程中不順遂，曾面臨沒有球場打、沒有教練教的困境，後經覃素莉努力奔走，這些逆境都已渡過，現在有新竹再興球場提供場地練習，也有前旅日女將曾秀鳳指導，如今已是國內女子高球的未來之星。

劉依貞(右)比賽時，媽媽覃素莉常亦步亦趨跟看每洞表現。(圖：摘自覃素莉臉書)

劉依貞個性體貼溫柔，深得父母疼愛，從去年征戰日巡賽開始，媽媽就有空就赴日陪伴，成了劉依貞在外打拚的依靠與，與打不好時痛哭的依靠肩膀，覃素莉有時也客串當起愛女的「超級桿娣」，留下母女並肩作戰的畫面。

劉依貞職業生涯贏過7場冠軍，包括2014年中巡(CLPGA)單季2冠，2015底考上日巡(JLPGA)會員資格，2016年展開日巡生涯，今年邁入第2個球季，是期望是揚名海外的台灣女子高球未來之星。

(中時電子報)