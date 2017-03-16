陽明山昭和櫻盛開 花期至月底

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今年受天氣影響，各地櫻花較晚報到，陽明山昭和櫻現在盛開，花期預計至月底，北市工務局也在陽明公園花鐘、遊客服務中心旁的櫻花樹安裝地燈，讓民眾夜間一樣能賞花。

櫻花今年狀況不佳，加上近日持續陰雨綿綿，平地許多櫻花還沒盛開就已落花，想要欣賞大面積櫻花海，陽明山成為最佳去處，根據北市工務局統計，陽明公園噴水池53株昭和櫻花開8成，花鐘旁櫻花溪流區115株昭和櫻花開6成，預估可持續到月底。

北市工務局公園處長黃立遠說，昭和櫻花朵粉紅，全開時5個花瓣分明，花瓣長，花朵數量多，堪稱櫻花之后，公園處特別在陽明公園花鐘旁櫻花溪流區及遊客服務中心旁櫻花樹下裝設地燈，夜間吸引年輕愛侶賞櫻。

公園處花卉試驗中心主任宋馥華表示，今年度因氣候異常緣故，意外地櫻花、杜鵑花花期搭在一起，民眾上山可以一次看個夠，這週末氣溫回暖，陽明公園噴水池及櫻花林昭和櫻、光復樓旁及中興路金毛杜鵑、花卉試驗中心昭和櫻百花齊放。1060316

(中央社)