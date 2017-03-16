薩德發酵 韓陸旅遊 你不來我不去

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在南韓決定部署終端高空防衛系統（THAAD，薩德），中國大陸境內反韓情緒升溫。南韓各地中小學則考量安全，也紛紛取消赴大陸旅遊計畫。

南韓聯合新聞通訊社報導，南韓大邱市教育廳表示，大邱市內7所高中原本計畫赴大陸畢業旅行，但其中4所高中取消行程，改赴台灣、日本等其他地區。

據報導，大邱市教育廳10日向市內學校發送公函稱，最近國內外局勢不穩定，學生赴境外旅遊時需注意安全，並要求計劃境外旅遊的各所學校延遲或取消行程，以保障學生的人身安全。

南韓其他地區的情況也不例外，釜山市共有5所學校原計劃赴中國畢業旅行，其中4所取消相關日程。忠清南道20所計劃赴大陸畢業旅行的學校，其中14所取消計畫，其餘6所學校也積極考慮把旅遊目的地改為其他國家。

據報導，中國大陸打出「禁韓遊」的「反薩德牌」後，來觀光的陸客人數暴跌，南韓旅遊業界生意蕭條，因此，對中國大陸採取了反制措施。1060316

(中央社)