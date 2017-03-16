蔡總統也來按讚 吳敦義：欽佩察納雅言

前副總統吳敦義今天指出，他貼文批評蔡總統有關經濟等施政的問題，「蔡英文」按讚。他表示欽佩，能察納雅言，盼總統努力把經濟做好。

吳敦義今天出席高雄市江蘇同鄉會新春聯誼活動時受訪做上述回應。

吳敦義在臉書po文批評指蔡總統經濟議題無能掌控，對人民訴求毫不在乎，讓人民陷入恐慌與無奈，內容多以經濟不佳、觀光客流失為主的負評。

吳敦義的批評，「蔡英文」也來按讚，引起網友熱烈討論。總統府澄清指出，有關吳敦義臉書動態，是負責總統臉書管理小編誤觸，目前已經更正。

吳敦義表示，他說蔡總統有關一例一休，還有兩岸問題處理得不好，很多施政不符人心，原以為蔡總統有什麼錦囊妙計，可以不必承認以前承認過的「九二共識」。

他指出，蔡總統在兩次選舉都說要維持現狀，他認為是以「九二共識」、「一中各表」為基調；但是事實不然，難道是維持扁政府時代的現狀嗎。

吳敦義表示，實際上從南投、高雄和台中等觀光受到衝擊，盼蔡總統可以化解僵局，如果她可以繞過「九二共識」提出錦囊妙計，也算是腦袋不錯，但是實際上讓大家失望了。

吳敦義說，除了經濟和觀光，還有一例一休的問題，柯P也說是天怒人怨，他表示，恐怕連綠營縣市長都敢怒不敢言。

吳敦義表示，蔡總統有很多政策失誤應該要檢討，盼她勿意識形態，也不要拚鬥爭和清算，應該要拚經濟，把經濟和人民的財富帶起來，讓人民可以喘口氣。

吳敦義說，他的貼文忠言逆耳，不知是助理或是幕僚按的讚，如果是蔡總統按讚，那欽佩她、察納雅言，也請總統努力去做。1060316

(中央社)