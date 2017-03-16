王建業代表陳學聖捐款俄羅斯盲人協會
台北莫斯科經濟文化協調委員會駐莫斯科處代表王建業15日出席「全俄羅斯盲人協會」紅村區分會捐款典禮，代表中華民國立法委員陳學聖捐贈分會2000美元善款。
陳學聖自1999年訪俄時，有感當地弱勢團體生活艱辛，因而發願每年捐助「全俄羅斯盲人協會」，為視障族群出一分力。自2000年起至今已持續18年。不間斷的愛心讓莫斯科多個區分會、數百位視障朋友受到幫助。去年起更將每年1000美元的善款提高至2000美元。
今年在全俄盲人協會莫斯科分會安排下，由紅村(Krasnoselskaya)區分會接受這份愛心。15日王建業偕代表處同仁前往分會出席捐贈儀式。
王建業一行抵達現場時即受到分會的熱烈歡迎，身著傳統服裝的女士手捧象徵好客與友誼的麵包與鹽迎賓。會中王建業轉致陳學聖善款，由莫斯科分會主席莫什科夫斯基(Alexander Moshkovskiy)代表接受。
王建業致詞時表示，現場的視障朋友以樂觀進取的生活態度面對人生困難，令他非常感動，更能體會「上帝關了一扇門，必定會在為你開一扇窗」的深意。這份善款代表台灣人民的誠心與友誼，希望能對這間區分會的視障朋友有所助益。 1060316
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。