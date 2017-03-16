王建業代表陳學聖捐款俄羅斯盲人協會

台北莫斯科經濟文化協調委員會駐莫斯科處代表王建業15日出席「全俄羅斯盲人協會」紅村區分會捐款典禮，代表中華民國立法委員陳學聖捐贈分會2000美元善款。

陳學聖自1999年訪俄時，有感當地弱勢團體生活艱辛，因而發願每年捐助「全俄羅斯盲人協會」，為視障族群出一分力。自2000年起至今已持續18年。不間斷的愛心讓莫斯科多個區分會、數百位視障朋友受到幫助。去年起更將每年1000美元的善款提高至2000美元。

今年在全俄盲人協會莫斯科分會安排下，由紅村(Krasnoselskaya)區分會接受這份愛心。15日王建業偕代表處同仁前往分會出席捐贈儀式。

王建業一行抵達現場時即受到分會的熱烈歡迎，身著傳統服裝的女士手捧象徵好客與友誼的麵包與鹽迎賓。會中王建業轉致陳學聖善款，由莫斯科分會主席莫什科夫斯基(Alexander Moshkovskiy)代表接受。

王建業致詞時表示，現場的視障朋友以樂觀進取的生活態度面對人生困難，令他非常感動，更能體會「上帝關了一扇門，必定會在為你開一扇窗」的深意。這份善款代表台灣人民的誠心與友誼，希望能對這間區分會的視障朋友有所助益。 1060316

(中央社)