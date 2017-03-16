韓媒：傳G Dragon雪莉相戀 戒指為證

網路上流傳偶像男團BIGBANG成員G Dragon和女團f(x)前成員雪莉相戀的傳聞，消息傳開後，G Dragon將他的社交群組轉為不對外公開，令人揣測不已。

南韓「日刊體育」網路版今天報導，G Dragon最近開設的時尚品牌peaceminusone為帳號的社交群組已被他轉換為不對外公開。

報導指出，在G Dragon還未關閉peaceminusone為帳號的社交群組之前，曾上傳G Dragon和雪莉、佳人、具哈拉等女歌手一起參加peaceminusone派對的照片。照片中，G Dragon和雪莉還戴著銀色心型同款戒指，不難令人產生他二人有戀情的聯想。

另外，上傳的照片中，還有G Dragon和雪莉分別在同一家航空公司客機頭等艙內的瞇眼照，實在令人產生揣測。1060316

(中央社)