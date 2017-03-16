婦聯會捐百億做公益 顧立雄：何不捐全部

行政院不當黨產處理委員會主任委員顧立雄今天表示，婦聯會可以捐新台幣280億元做公益用，為什麼不能捐全部？拿國家資源由少數人做公益，「這種事情，廉價到我無法接受」。

顧立雄中午接受廣播專訪時指出，4月底會開聽證會，調查婦聯會是否為國民黨附隨組織，公布史料，還原歷史脈絡，讓大家公論，也會聽取當事人的意見，給當事人時間提供資料。

對於婦聯會說，所謂的勞軍捐是進出口商業同業公會的捐款，不是國家的稅捐。顧立雄說，當時的統一募捐辦法連「法」的位階都不是，就用行政命令常常要求各界配合募款，在那個年代，政府頒布統一募捐辦法要求要捐，敢不捐嗎？「這叫做民間樂捐嗎？這種講法說的過去嗎？」

婦聯會2月聲明將從總資產新台幣381億元中提取280億元捐作公益用。顧立雄呼籲，婦聯會可以捐280億元，為什麼不能捐全部？婦聯會運作的目的是甚麼？婦聯會本身是社團，沒有登記法人，不知道會員實際多少。

主持人說，婦聯會認為他們有存在的必要，顧立雄反問3次「是什麼？」他說，拿國家資源由少數人做公益，「這種事情，廉價到我無法接受」。「那我跟國家說，你給我100億，我要做公益，我有存在的價值，這樣通嗎？」「若真要做公益，也應該由國家主導國家資源。」

顧立雄說，就他了解，婦聯會總會的資產，大部分是在動產結構下，現金存款約370多億元，股票2億多，其他海外分會部分無法完全掌握。此外，婦聯會底下還有很多基金會，其中婦聯社會福利基金會、婦聯聽障文教基金會有比較多不動產，2個加起來的公告現值有8億。

此外，顧立雄說，還有振興醫院、華興中學、華興育幼院等，育幼院現金資產就有近30億，不過學童只有20多個，工作人員10個，從事幼兒教育工作跟資產不成比例。1060316

(中央社)