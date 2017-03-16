2019燈會 潘孟安：談辦不辦還太早

有媒體報導屏東縣長潘孟安可能不接手2019台灣燈會，潘孟安今天表示，不是不辦，但碰到2018選舉，人力等各方面籌備困難，觀光局還沒跟屏東縣談細節，談辦不辦還太早。

屏東縣爭取2018年台灣燈會，但觀光局卻宣布2018台灣燈會由嘉義縣主辦，並公告2019年台灣燈會將由屏東縣接手，昨天有媒體報導，卡在選前辦燈會，在募款和人力調度上會出狀況，潘孟安可能不接手。

對於要不要辦2019台灣燈會，潘孟安今天表示，尊重觀光局的決定，但目前觀光局也只是公告，還沒有跟屏東縣政府談細節，現在談辦不辦還太早。

潘孟安表示，屏東第1次辦燈會絕對不能搞砸，辦台灣燈會在人力上至少要上萬名志工，培訓至少需半年以上，但2018年底要選舉，大街小巷都在選舉，上哪裡去找志工人力，相關燈會公共工程至少上百件，連募款也會因選舉而有困難，這是很實際的問題。

潘孟安表示，他已與行政院副院長林錫耀談過這件事，林錫耀表示，到時會請文化部協助，未來，也會1次宣布2年的主辦縣市，讓主辦縣市有比較長的時間籌備。1060316

(中央社)