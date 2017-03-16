黨主席選舉民調高 吳敦義：參考

我要評比

前副總統吳敦義投入國民黨黨主席選舉，媒體民調居冠，他說樣本是符合規格，不過和黨封閉式的選舉不同，只能參考。

媒體民調顯示吳敦義在6個候選人中，以26.8%居冠，主席洪秀柱居次。除洪秀柱、吳敦義外，國民黨副主席郝龍斌、前國民黨副主委詹啟賢、台北農產運輸公司總經理韓國瑜、前立委潘維剛共6人宣布參選。

吳敦義今天出席高雄江蘇同鄉會餐敘時受訪表示，這次的民調樣本符合民調標準；之前有人動機不明，自我拉抬，只用不到1/10的樣本就做擴大解釋，那樣誤差很大，那完全沒有參考價值。

他說，國民黨選舉是封閉性的投票，而且還要是具有黨權的黨員才能投票，如果那樣的民調才具有參考價值和信度。

對於媒體這次的民調，吳敦義仍回應「參考」。1060316

(中央社)