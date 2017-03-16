防假新聞 NCC將邀臉書LINE討論

假新聞引關注，國家通訊傳播委員會（NCC）主任委員詹婷怡今天說，今年4月邀社群網站臉書（facebook）、入口網站Google與通訊軟體LINE等業者討論如何建立真實查核機制。

詹婷怡上午在立法院交通委員會報告NCC業務概況並答詢表示，訊息流傳多在網路平台及即時通訊軟體平台，國際做法是與大型業者合作，如臉書、Google與LINE等，由業者建立不實訊息真實查核機制，及第三方公正團體參與。

她說，4月初將邀相關大型網路業者討論，這些業者在國際上對假新聞有些相關因應措施，看能不能適用導入台灣。真實查核機制該由業者做，NCC是協助建立機制。

詹婷怡在會議休息時受訪表示，基於言論自由及多元價值維護，第三方公正團體扮演更重要角色，不適合由主管機關判斷訊息真假，如台灣媒體觀察教育基金會很關心假新聞議題，都將邀請加入討論。1060316

(中央社)