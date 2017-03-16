高雄1工人遭砍殺不治 疑同事糾紛

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高雄市仁武區一家工廠今天發生凶殺案，疑莊姓男工與王姓男工曾口角衝突，莊姓男子上午到公司辦離職手續遇見王姓男子時，返回車上取出開山刀砍殺王姓男子，王姓男子送醫不治。

高雄市政府警察局仁武分局初步調查，案發現場位於仁武區仁心路一家工廠，涉嫌人莊姓男子與被害人王姓男子為同事，雙方曾口角糾紛衝突。

莊姓男子回公司辦離職手續，正好遇見王姓男子進入公司，莊姓男子返回車上取出預備的凶刀，朝王姓男子背部及手足部砍殺多刀，隨後持刀械駕車逃離現場，王姓男子經緊急送醫急救無效。

警方據報趕到現場，調閱相關資料掌握莊姓男子涉案，成立專案小組清查莊姓男子落腳處追緝。1060316

(中央社)