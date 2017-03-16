驚！超正「翻版飯島愛」證實罹子宮頸癌第3期
32歲日本女星加賀美早紀，2001年因為演出改編自傳奇AV女優飯島愛半自傳電影《柏拉圖式性愛》走紅。正忙於舞台劇演出的她，日前突然在部落格宣布罹患子宮頸癌第3期，並坦言得知罹癌後心情害怕，但她會勇敢面對，希望以後能生下健健康康的小孩。
當年年僅16歲的加賀美早紀，從1萬2千人當中脫穎而出，獲得電影《柏拉圖式性愛》演出機會，在片中飾演年輕時期的飯島愛，引來外界關注，並在2011年以「想體驗女演員以外生活為由」一度引退，後來又以模特兒之姿重返演藝圈，2015年底與圈外人結婚。
她昨日就在部落格自爆罹患子宮頸癌第3期，坦言得知罹病後雖然害怕，但會勇敢面對，也呼籲女性要定期檢查，自己也會專心投入治療，期許以後能生個健康小孩。
(中時電子報)
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