永春都更案強拆民宅 林洲民被控毀損獲不起訴

台北市永春都更案延宕16年，去年7月建商拆除唯一的不同意戶王家房屋，引發爭議，屋主王東凱與承租人都更聯盟理事長彭龍三控告森業營造負責人黃呈琮、台北市都發局長林洲民涉毀損、侵入住宅、強制等罪；台北地檢署調查後，認定拆除依法有據，將黃、林不起訴。

王東凱、彭龍三等人指控，黃呈琮、林洲民明知行政處分已撤銷，在未判決確定前，建物仍屬王家所有，都發局也曾於去年6月4日召開專案小組會議，表示尚未達成共識，呼籲森業公司應與王家溝通，但森業卻出動大型機具強拆，毀損建物、財物共58萬5千元，林洲民則委由員警到場協同辦理，拆除後還在土地上以鐵皮搭設圍籬，涉犯毀損、侵入住宅、強制等罪。

黃呈琮辯稱是根據都更計畫案及拆除執照執行拆除，有合法拆除權源，北高行雖撤銷原處分，但並非確定判決，所有行政處分在未經法院確定判決撤銷前仍屬有效。林洲民則由律師表示，本件是由森業公司拆除，非都發局代拆，都發局也未申請警力配合拆除作業。檢察官調查後認黃、林並未涉不法，將2人不起訴。

(中時)