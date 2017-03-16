醫學、理工仍為「鐵板」 文組明星科系大掉分

106學年度大學個人申請入學第一階段篩選結果今天公布，由於報名人數下降、但各校系招生名額增加，因此通過率首度超過8成、達80.83％，創歷年新高。大學多元入學專家劉駿豪分析，與就業高度相關的醫學、理工領域，通過門檻仍是「鐵板一塊」，一類組則以法律系最穩，其他較易有起伏。

劉駿豪表示，最熱門的醫學、牙醫系，今年仍為「鐵板一塊」，若扣除慈濟大學，都至少要72級分起跳，儘管今年滿級分人數較去年略降、招生名額增加，但通過分數不受影響；他也分析，一類組法律系、二類組電機、材料、機械系組仍為強勢科系，由於較實用、與就業連結度更高。

然而，今年有部分明星校系明顯「掉分」，政大哲學系總級分門檻從60落至49，推測由於今年數學、自然難度較高，一類組普遍分數不高；另因去年門檻過高、篩選科目較多；政大公共行政系、財政系也從65級分掉到57級分、53級分。

此外，台北大學不動產與城鄉環境學系去年門檻58級分、今年大降至42級分，首度跌破4字頭。中興大學財金系也從去年60掉到53級分。劉駿豪認為，勇於「冒險」考生將得益。

另一個值得注意的是，清華大學與新竹教育大學合併後首度招生，過去竹教大教育心理系從59級分上升至今年61級分、清大人社系則由64下降至62級分，顯示兩校系分數靠近。

(中時)