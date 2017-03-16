又槓媒體？美國務卿訪亞洲只准一名記者隨行

提勒森昨晚抵達東京。(圖/美聯社)

美國總統川普(Donald Trump)從上任以來和媒體關係緊張，眾所皆知。而如今他所任命的國務卿提勒森(Rex Tillerson)也被質疑和川普一樣，極力阻擋媒體採訪的空間，他於昨天晚上抵達日本東京，展開他的亞洲訪問，然而他不顧以往的傳統帶著過務院記者團出行，反而只批准了讓一名記者隨行，這讓以往負責報導國務院新聞的國務院記者團非常不滿。

據《CNN》報導，提勒森這次批准可以同行的只有是來自《獨立新聞評論網站》（Independent Journal Review）的記者麥克派克（Erin McPike），而因為她既不是國務院記者團的成員，又是來自一家新興保守派的媒體，讓許多資深記者團成員感到十分不滿。

國務卿提勒森今天和日本外務大臣岸田文雄見面。(圖/美聯社)

而國務院的代理發言人表示，此次只帶一名記者，是因訪國務卿此次出訪為了節省經費而搭乘小飛機，而機上只能再容納一名記者所以選擇了一名平常沒有跟國務卿行程的記者出行，此舉也是讓致力擴大美國媒體代表性，也說國務院目前正在嘗試新的採訪模式。

提勒森這次出訪日本、南韓及中國所搭乘的C-40客機最多可以乘載111人，而記者協會也表示，以往就算出行的飛機再小，也都會讓記者協會中的少數的記者隨行，這次的決定和以往非常不同。

提勒森所搭乘的飛機抵達東京。(圖/美聯社)

提勒森這個決定，不僅讓國務院記者協會表示「令人失望」，也打破了過去的國務卿們都會帶著記者團隨行的傳統，不少人也擔心這樣會讓美國外交政策的相關報導失去平衡，更有資深記者私下透露這樣簡直是一種「污辱」。

過去的國務卿，無論民主黨還是共和黨的，都會讓記者團隨行搭機，而旅費由所屬的媒體支出。而如今不能和提勒森一起搭機的其他記者，只好自己搭商用客機前往東京，試圖追上提勒森的行程，而記者協會也表示，希望國務院可以給自己搭機前往的記者有同樣的採訪機會。

(中時電子報)