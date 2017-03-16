瑞士空氣每罐數千元 專家稱心理安慰

大陸的空氣汙染嚴重，民眾沒有呼吸的自由，導致「賣空氣」這個行業興盛。近日，一款名為Breathe Canada的加拿大壓縮空氣正式在淘寶發售，售價139元（人民幣，下同）。這還不是最貴的空氣，來自瑞士的空氣已經被賣到了上千元，目前大陸現行相關法規並沒有對空氣進行品類劃分和特殊審批的要求。罐裝空氣對人的健康究竟有沒有作用，還缺乏科學研究根據，專家指具有心理安慰作用。

該公司創始人Jonathan Maile在中國住了20多年，讓中國人困擾不已的霧霾成了他眼中的新商機。目前這款產品只在中國售賣。

無獨有偶，現居瑞士巴塞爾的英國人John Green最近開始在網上販賣「純正瑞士山區空氣」。這些瓶裝空氣被描述為「已經擁有一切的男人或女人的終極禮物」，附帶防偽證書和收集地的GPS座標。一瓶1公升裝的售價167美元（約合1152元人民幣），3公升裝247美元（1703元人民幣）一瓶。依照瑞士新聞網站The Local的說法，這應該是世界上最昂貴的空氣。

2015年5月，加拿大人把賣空氣變成了生意，其中大部分訂單都來自中國。除了加拿大外，紐西蘭也有罐裝空氣向中國售賣。據紐西蘭當地網站的報導，紐西蘭一家公司出售山間純淨空氣，且將市場目標明確定位為中國。每罐空氣的售價為24.99紐西蘭元（約合120元人民幣）。

大陸商家也聞到了商機，3月10日，在西安市來自秦嶺深處的富氧空氣罐開賣，每罐售價18元人民幣。

(旺報)