龍千玉崩潰落淚 曝此生最大悔恨「離婚」

龍千玉談到家人，數度崩潰痛哭。(圖／中視提供)

台語天后龍千玉鮮少在幕前談論家人與感情生活，但近日她接受中視《改變的起點》專訪，首度提起那段瞞婚生子的過去，還數度泣不成聲，感嘆人生最大的遺憾就是選擇「離婚」。

龍千玉年輕家道中落，她一肩扛起家計，四處賺錢養家，但當經濟好轉時，父親卻驟逝，女兒曹春齡也因服藥過量身亡，而她曾結婚生子祕密因此被揭開，談到這一連串的考驗，她數度淚崩，「其實所有的苦對我來說真的不重要，這都是甜蜜的負擔，但就是因為家人，才能讓我在歌壇堅持這麼久」。

而談到此生最大的悔恨時，她突然停頓深吸一口氣，接著才說：「如果要說我人生的最大遺憾...就是我當初沒有好好處理感情，人生如果可以重來的話，我不會選擇離婚！因為再苦都應該要為孩子撐下去」，她哽咽嘆自己當時才20歲，不夠有智慧，如果是現在她的決定也會不一樣。

這次龍千玉新歌《你不孤單》由她親自填詞，道盡家人緊密情感及生命輪迴意涵，連在澳洲休養的兒子聽到都大讚好聽，還貼心說：「媽媽，我終於了解你歌詞說的輪迴的意思，能當家人真的要珍惜！」

(中時電子報)