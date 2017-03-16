隨扈變共諜 呂：對他沒印象 公務員應盡忠職守

前副總統呂秀蓮對共諜隨扈沒有印象。但對他的變節表示遺憾。（程炳璋攝）

前副總統呂秀蓮的少校隨扈王鴻儒被爆退伍後前往大陸經商變共諜，呂秀蓮16日到台南進行一場婦女座談演講，談及此事覺得遺憾，她對王男沒有印象，但認為任何一個中華民國的公務員當職應盡忠職守，退休也須保護國家機密。

呂秀蓮16日南下台南，在中西區生活美學館進行一場婦女節座談演講，她一早看新聞獲知此事，卻一直想不起來是哪個人，經了解是她選舉時，國安單位派他來當短暫隨扈，為期不久，當時總統府隨扈有數十人，因此沒有印象。

據了解王男是退休後到大陸經商，才遭吸收變身共諜，呂秀蓮強調事情與她無關，但覺得很遺憾，認為出身中華民國體系的公務員，「爾俸爾祿、民脂民膏」，應該愛台灣、愛人民，別作傷害國家、人民的事情。

呂秀蓮話鋒一轉批評國安漏洞越來越多，她在幾年前就一直呼籲國家正視現有法令無法有效遏止台灣官員變節成為共諜，應該全面檢視，職務越重要之人，越需受法律檢驗。

(中時)