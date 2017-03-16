台南現假鈔集團？米糕店連3個月收3張同號百元鈔
台南知名的小南米糕東區大同路總店短短3個月來連續收到3次百元假鈔，店家發現三張假鈔都同號，卻不知是哪個客人所給，遲未報案，最近得知連隔壁店家都受害，懷疑出現假鈔集團，無奈在臉書上貼出「印錢人何必為難賺錢人」照片，希望歹徒高抬貴手收斂，警方已經介入了解。
小南米糕在台南、高雄共有6家分店，東區大同店是總店，經營30年，5年前店家曾收過一次假鈔，但屬偶發事件。今年1月1日、8日，3月15日大同店陸續收到百元假鈔，因為生意忙，黃姓老闆第一時間未發現，等打烊結賬時，一摸才發現材質、色澤有異狀，用燈一照，假鈔立刻現原形。
「又一張假的了，唉...」黃姓老闆15日再收到假鈔，一對之下，發現三張假鈔都同號，無奈表示，開店30年，從未如此密集收到假錢，最近得知連隔壁也有店家受害，擔心附近的商家都遭歹徒鎖定換鈔，且可能是同一偽鈔集團所為。
「印錢人何必為難賺錢人」小南米糕店家在網路臉書PO文表明附近商店都是小本生意賺辛苦錢，請歹徒高抬貴手。
台南市東區警方掌握線索，已由轄區派出所派員了解，並調查鈔票來源，以防還有其他店家受害。
(中時)
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