棒球經典賽檢討 林全要求2個月內提改革策略
行政院院會16日聽取教育部就「2017年第4屆世界棒球經典賽參賽結果檢討」報告，行政院長林全指出，本次比賽突顯長期以來我國選訓及參賽制度不健全的問題，棒球協會、中華職棒聯盟等棒球人才及資源未能有效整合，影響代表隊參賽成效，請教育部切實檢討，並於2個月內提出具體改革的作法與策略，避免類似情事再次發生。
林全說，棒球是國人最熱愛的運動，我國代表隊在今年的世界棒球經典賽中的表現不如預期，讓多數國人感到失望，但是代表隊教練、選手的努力和運動精神，仍值得肯定。
他也指出，新任體育署署長林德福將於17日上任，期盼林署長上任後，能發揮所長，積極扮演整合及協調者角色，為迎戰下一階段的賽事，及2018亞運、2020奧運做好準備。
(旺報)
關鍵字：世界棒球經典賽
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。