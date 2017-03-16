棒球經典賽檢討 林全要求2個月內提改革策略

行政院院會16日聽取教育部就「2017年第4屆世界棒球經典賽參賽結果檢討」報告，行政院長林全指出，本次比賽突顯長期以來我國選訓及參賽制度不健全的問題，棒球協會、中華職棒聯盟等棒球人才及資源未能有效整合，影響代表隊參賽成效，請教育部切實檢討，並於2個月內提出具體改革的作法與策略，避免類似情事再次發生。

林全說，棒球是國人最熱愛的運動，我國代表隊在今年的世界棒球經典賽中的表現不如預期，讓多數國人感到失望，但是代表隊教練、選手的努力和運動精神，仍值得肯定。

他也指出，新任體育署署長林德福將於17日上任，期盼林署長上任後，能發揮所長，積極扮演整合及協調者角色，為迎戰下一階段的賽事，及2018亞運、2020奧運做好準備。

(旺報)