酒駕車禍無外傷 4小時後腹痛發現十二指腸破裂

亞大醫院一般外科主治醫師黃瑞建提醒，生活中有許多狀況都可能導致十二指腸傷害，若是上腹部受到較大外力撞擊，有持續增加疼痛，應儘早就醫。（馬瑞君攝）

57歲莊姓男子日前與友人聚餐，喝得爛醉又騎車回家，途中不慎與汽車擦撞，被撞飛至田裡卻毫髮無傷，仍被送往急診留院察看，直到4小時後漸漸清醒，他才感覺上腹部疼痛難耐，「肚子硬得像鐵板一樣」，檢查發現十二指腸已經破裂，緊急開刀才撿回一命。

亞洲大學附屬醫院一般外科主治醫師黃瑞建表示，莊男因酒醉車禍被送急診，但因喝得爛醉、神智不清，也無法正確表達意思，外觀上完全沒有擦傷和瘀青，X光檢查也無骨折，避免有其他受傷未診斷出的可能，因而先留院觀察。

莊男在急診室躺了4小時逐漸清醒後，開始感覺上腹部劇痛，宛如火燒，醫師觸診後發現他腹部變得和鐵板一樣硬，經腹部電腦斷層檢查，診斷出十二指腸破裂造成後腹腔氣腹，立即進行剖腹探查手術修補十二指腸，患者才免於腹內感染及敗血症。

黃瑞建表示，十二指腸破裂經常發生在上腹部遭受嚴重鈍傷，剛開始患者可能只感到些微腹痛，但經過一段時間，腹痛才會加劇，因患者剛送急診時腹部並無瘀青或外傷，且超音波檢示腹腔未見積水，若此時輕易讓患者出院回家，就很容易發生誤診狀況。

以莊男個案來看，是屬於「腹部鈍傷」，因腹部無開放性傷口，不易診斷，當體內器官破裂後，會使空氣和膽汁、胰液、十二指腸液等液體流到腹腔中，由於這些液體具刺激性，會造成腹膜疼痛，產生腹膜炎，必須立刻開刀治療。

黃瑞建提醒，生活中有許多狀況都可能導致十二指腸破裂，包括小孩學騎車時，上腹部不慎撞擊到手把等，一旦上腹部受到較大的外力撞擊，就可能造成十二指腸傷害，若有持續增加疼痛，或較大外力撞擊狀況，應儘早就醫。

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(中時)