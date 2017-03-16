500名滿州鄉民赴墾管處抗議 怒控： 還我土地！

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500名滿州鄉民到墾管處舉白布條抗議，怒訴「還我土地」。(謝佳鄰攝)

還我土地！墾丁國家公園計畫第4次通盤檢討雖仍在進行中，但已有民眾按耐不住長期累積的不平情緒，約500名滿州鄉民今天到墾管處舉白布條抗議，怒訴聚落應要劃出國家公園，且不排除北上向蔡英文總統陳情；處長劉培東承諾會將訴求向上呈。

抗議民眾提出5點要求，分別是一般管制區、特別景觀區、生態保護區內既有聚落、私人土地及合法承租國有地劃出國家公園；原住民傳統領域劃出；建管權回歸屏東縣府；賠償居民30年無法耕作損失；野生動物包含梅花鹿所造成的農損賠償。

劉培東說，為因應民眾需求，今天的四通審查會議已變更議程，會將5點訴求上呈中央單位，並積極協助人民達成訴求。

(中時)