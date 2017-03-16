昇恆昌首輛百萬名車得主：像作夢

桃園機場旅運量突破4000萬人次，昇恆昌免稅店辦Mercedes-Benz E-class百萬名車抽獎活動，幸運得主曾小姐今天出席贈獎儀式，她說像作夢。

昇恆昌3月7日在律師的見證下，公開抽出2月28日前登錄的第一階段百萬名車得主，並邀請來自宜蘭三星鄉的幸運得主曾小姐親自出席今天的贈獎儀式，與所有旅客分享她的喜悅與絕佳好運！

在得知獲獎至今不到十天時間，曾小姐還是難掩興奮情緒，她也雀躍的在台上與大家分享：「一直以來我都是個沒有偏財運的人，連200塊發票也很少中獎，加上我十多年沒出國了，這次難得與朋友們一起去北海道旅行，只是想趁出國時的免稅價買入心儀已久的包包，沒想到真的能中頭獎，真的像作夢一樣！」1060316

(中央社)