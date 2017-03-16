黑龍江刑事爆炸案 3死10傷

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陸媒今天報導，中國大陸黑龍江省昨天發生一起刑事爆炸案，造成3死10傷，其中犯罪嫌疑人引爆炸藥當場死亡。初步調查事發原因可能是財務糾紛。

中國大陸中央人民廣播電台新聞官方微博「中國之聲」報導，黑龍江省七台河市桃山區桃北街山湖路隆鵬集團辦公樓門前15日上午7時12分發生一起刑事爆炸案件，爆炸現場滿地殘骸，辦公樓多面窗戶被震碎。

警方初步調查，爆炸案共造成3死10傷，其中豐姓犯罪嫌疑人（男，51歲）引爆炸藥當場死亡，隆鵬公司曲姓工作人員（男，31歲）被炸死，另一王姓工作人員（男，54歲）送醫後不治死亡。另有10人受傷。

當地警方已介入此案，初步查明因財務糾紛引發矛盾。1060316

(中央社)