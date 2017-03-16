俏江南陷醜聞 汪小菲控收購方設陷阱

藝人大S（徐熙媛）丈夫汪小菲今天在微博發文說，對母親張蘭創辦的俏江南餐廳近期陷入黑心廚房醜聞感到痛心，並指控私募基金CVC多年前收購俏江南是「設計好的陷阱」。

陸媒日前報導，俏江南在湖南長沙的悅方分店爆發「黑廚」事件，工作人員用相同掃把刷鍋、刷地，將腐壞的死魚充當活魚，並重複使用客人食用過的辣椒。

曾任俏江南執行長的汪小菲14日在個人微博轉貼上述報導，並說CVC接管後俏江南業績直線下滑，對品牌傷害巨大。他15日深夜又以「凶悍的CVC是什麼來頭？」為題轉貼介紹CVC的文章。

汪小菲今天上午在微博署名「一個80後小北京」發表千字長文說，這兩天看到俏江南的新聞，看著張蘭17年前創辦的餐廳品牌走到這個地步，既難過也痛心，「但是退出了管理，也無可奈何」。

他寫道，張蘭當年「有點幹不動了」，遇到CVC提出收購要約，卻陷入「設計好的陷阱」。CVC高層和律師2015年大年初七帶著20多名保全到公司軟禁員工，張蘭聞訊趕到也被軟禁，保全「還推了三個大跟頭」。

汪小菲說，「一個冠冕堂皇的國際知名投資品牌竟然能做出這種低級的事情，實在讓人咋舌」。當時在台北的他很著急，選擇報警，所有影片和對方筆錄在北京姚家園派出所都有備案。

他表示，當年投資俏江南的CVC員工基本都已離職。

張蘭2000年創辦俏江南，走高價消費路線，極盛時期店面遍及中國大陸各地，但2011年起陸續傳出使用黑心油等食安問題。CVC在2014年收購俏江南，雙方發生糾紛鬧上法院，張蘭家族隨後全面退出俏江南經營。1060316

(中央社)