以媽媽為榮 正心中學黃皓第一志願申請護理系

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正心中學學生黃皓，第一志願是護理系。（周麗蘭攝）

正心中學學生吳芳郡獲得六所醫學系第一階段篩選通過（周麗蘭攝）

106學年度大學申請入學第一階段審查結果今天公布，考74級分正心中學學生的吳芳郡，除繁星推薦已通過陽明醫學系第一階段審查，申請入學也獲得五所醫學系門票。

吳芳郡申請五所大學醫學系包括國立成功大學、臺北醫學大學、馬偕醫學院、中國醫藥大學、長庚大學醫學系都獲得通過，將進入第二階段面試。

她國中就讀正心音樂班，同時兼顧學科與術科，提早學習時間管理。

學測同樣獲74級分的熊政凱則申請台大電機工程學系、物理學系、生命科學系，也全數通過。

65級分的男學生黃皓，以擔任護理師的媽媽為榜樣，申請護理系為第一志願，如願通過台大護理系與臺北醫學大學護理第一階段篩選。

學生洪嘉豪通過篩選的系別廣泛，繁星通過輔仁大學醫學系第一階段審查外，申請入學還通過長庚大學中醫系、台大國際企業學系、成大職能治療學系、清華電機系第一階段篩選。

正心中學表示，通過臺、清、交、成、政、師大篩選有71人次，申請通過6個科系的有20名，其中音樂班佔11名，音樂班學生參加申請入學的通過率100%。

(中時)