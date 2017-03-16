台電協和電廠跳機竄濃煙 搶修完畢不影響供電
位在基隆市的台電協和發電廠4號機組今早10時42分因送風機控制系統異常，造成機組跳機。據目擊民眾消息，現場冒出大量濃煙。台電方面表示機組經搶修後，現已啟動恢復運行，預估最快傍晚前可再恢復併聯供電。
協和電廠屬於火力發電廠，建置有4部全燃重油機組，每部機組之裝置容量為50萬瓩，合計共200萬瓩。台電稱，4號機組跳機損失供電50萬瓩，造成的供電影響在控制範圍內，並不會影響民眾用電。
台電電力調度處副中央調度監鄭有財表示，電廠機組都在高溫高壓下運作，的確會有跳機的可能，台電已經緊急啟用其他發電機組因應，對民眾用電並不會造成影響。
經濟部政務次長沈榮津表示，會請台電同仁加強設備的維護和保養，未來也會加強運用大數據分析，從噪音、震動跟轉速數據分析機組是否需要進行保養或汰換。
部分民眾反映跳機造成附近地區「下黑雪」，台電方面表示，送風機是用來提供鍋爐燃燒所需空氣，設備異常造成部分燃燒不完全，才會產生短暫黑煙落塵的現象，下午將出動水車協助清洗有落塵的路面區域。
截至今日下午2時，電力備轉容量率為6.73％，稍微低於原先預估，但尚在安全用電範圍，燈號並未因此由黃燈轉為橙燈。據台電燈號說明，當備轉容量率將至6％以下，就進入供電警戒狀態。
(工商)
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