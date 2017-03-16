WBC》委內瑞拉有夠衰 殷仔隊友也傷了
委內瑞拉在本屆經典賽不太走運，預賽先傷了當家捕手S.裴瑞茲（Salvador Perez），儘管後來贏得加賽挺進第2輪，但複賽首戰不但遭美國隊逆轉，陳偉殷的馬林魚隊友普拉多（Martin Prado）還在6局下跑壘時拉傷退場，本屆賽事提前報銷，讓委國屋漏偏逢連夜雨。
「我會研究看看這個狀況，」委國教頭維茲蓋爾（Omar Vizquel）說：「我會和教練團討論看看如何因應，怎麼調整出最佳陣容。」
普拉多去年在馬林魚雖僅敲出8轟，但打擊率高達3成05，本屆他在委國的安打數為全隊第2多，16日擔任第2棒左外野手，卻在6局下傷退。
普拉多也可以鎮守三壘，他的受傷連帶影響到委內瑞拉的罩門。委國二壘已有前美聯打擊王艾爾圖維（Jose Altuve），歐多爾被迫從老位置二壘移防三壘，結果對美之戰發生兩次失誤，7局下那次還間接導致失分，也抵消了他在7局上的陽春炮貢獻。
(中時電子報)
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