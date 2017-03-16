陸調升附賣回利率 人行澄清並非升息

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美國升息後，中國人民銀行（大陸央行）今天調升逆回購（附賣回）和中期借貸便利（MLF）利率0.1個百分點，並澄清此舉並非升息，而是反映近期影響市場資金供需變化。

中新社報導，2016年以來，逆回購和MLF成為人行保持合理流動性的重要貨幣政策手段。這兩個專業術語逐漸為人熟悉，相應變動也往往引起市場極大關注。

美國聯邦準備理事會（Fed）當地時間15日宣布調高基準利率1碼（0.25個百分點），人行的逆回購和MLF中標利率隨即升高0.1個百分點，引發外界預期中國大陸將升息。

人行解釋說，這兩項利率是透過人行招標、交易對手投標產生，走升是市場化招投標的結果，「並不是加息（升息）」，主要反映近期國內外影響市場資金供需因素的變化。

人行指出，升息帶有較強的主動調控意圖，而中標利率上升主要是由市場決定。觀察升息與否要看存放款基準利率是否調整，「中標利率經常在變，並不意味著貨幣政策取向發生變化。」

在此之前，MLF利率和人行逆回購操作的中標利率分別在1月底、2月初上升0.1個百分點。1060316

(中央社)