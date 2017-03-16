鰲鼓濕地鳥況豐富 適合全家賞鳥
時序入春，嘉義縣鰲鼓濕地仍有數十種過冬候鳥還未北返，包括黑面琵鷺、琵嘴鴨及尖尾鴨，鳥況豐富，相當適合全家一起賞鳥。
行政院農業委員會林務局嘉義林區管理處今天表示，鰲鼓濕地外堤道路長約14公里，民眾可從幾個熱點賞鳥，由北堤端進入濕地轉往西堤後，從1號賞鳥亭到3號賞鳥亭間近岸淺灘，常有高蹺（行鳥）及青足鷸等鷸（行鳥）科鳥類。
4號賞鳥亭聚集大批琵嘴鴨、尖尾鴨、赤頸鴨，數目之多，看過民眾必驚嘆，有時還可看見鴨群繞圈覓食水下生物情形；攜帶高倍數望遠鏡民眾，還能觀賞遠方活動的黑面琵鷺。
5號賞鳥亭前常有大量鸕（茲鳥）棲息，後方木麻黃林也因大的鸕（茲鳥）過夜，用「便便」染白綠枝，遠觀猶如春之雪。一群怕驚擾的黑面琵鷺躲在不易被發現的5、6號亭間木麻黃林；7號亭與千島湖間有非常靠近岸邊的琵嘴鴨群，另在千島湖有機會遇見珍貴稀有冬候鳥羅文鴨。
嘉義林管處說，依慣例每年從3月起，候鳥就會逐漸北返，回原先棲息地，但近來一波波冷氣團，拖延鰲鼓濕地候鳥北返腳步，目前仍有5000餘隻琵嘴鴨、1000多隻鸕（茲鳥）及100多隻的尖尾鴨、黑面琵鷺等過冬候鳥，精彩鳥況不容錯過。1060316
(中央社)
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