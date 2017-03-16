王炳忠提共匪 柯文哲勸：問了被當白痴

台北市長柯文哲今天針對新黨發言人王炳忠在臉書質疑他是共諜時，先笑稱有想過會被媒體詢問，並勸記者，像這樣的問題應該留給別人問，因為問了「人家會把你當白痴」。

柯文哲出席「Imap-親子餐廳專區上線」記者會，會後受訪時，媒體提問，關於王炳忠在臉書質疑柯文哲當然可能是共諜，且嫌疑重大，並公開檢舉。

柯文哲先笑稱是有想過媒體會詢問這類問題，但之後隨即相勸發問的記者，「這問題要等別人問，不要自己問，因為問了人家把你當白癡」。

至於可能加重台北小巨蛋演出違規罰款看法，柯文哲說，罰款為新台幣10萬元時，不知道有無嚇阻效果，所以政府要從中取得平衡，民眾希望開心在小巨蛋唱跳，但旁邊7個里的里長跟居民還是會抗議，63分貝是界線，不要超過，「跳到隔壁都在地震，里民抗議，市長還是要處理」。

柯文哲說，真正原因是台北缺少可自由唱跳的演唱空間，就等北部流行音樂中心蓋好，但北流開幕要到後年，在這之前還是沒辦法，「因為不能參加演唱會的民眾唱、跳得很高興，但附近居民卻都在抗議，政府也受不了」。

媒體提問，若有演出團體不怕開罰的做法。柯文哲表示，那也沒辦法，「10萬元不行換30萬元，30萬元也不怕，那就要會考慮是否提高罰款」。1060316

(中央社)