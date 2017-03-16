林肯將推出中國專款SUV 在重慶製造

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美國福特汽車宣布，將為中國大陸市場專門推出1款豪華取向的運動休旅車（SUV），並納入旗下的林肯品牌，預定2019年在重慶投產，以爭奪龐大的中國大陸豪華車市場。

林肯（Lincoln）是福特的豪華車品牌，地位相當於豐田的子品牌凌志（Lexus）及日產的子品牌Infiniti。

福特已與中國大陸國營的長安汽車合資生產，專供中國大陸內銷市場。經濟參考報引述外媒報導，這款林肯品牌的豪華SUV，將於長安福特位在重慶的工廠生產，預定2019年底投產。

報導指出，中國大陸豪華車市場一直由德國奧迪（Audi）、BMW及賓士主導。法人預測，今年中國大陸將成為全球最大的豪華車市場，2020年的豪華車銷量更上看300萬輛。

至於林肯，2016年在中國大陸的銷量僅有近3.3萬輛，但已是2015年的3倍。而旗下車款在地化生產，將有助於滿足未來在中國大陸的市場需求。1060316

(中央社)