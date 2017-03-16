李元簇喪禮31日舉辦 將葬於法鼓山

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總統府今天召開前副總統李元簇治喪大員會議，由副總統陳建仁主持。總統府會後指出，李元簇喪禮訂於3月31日，在台北市立第一殯儀館景行廳舉行，將安葬於法鼓山植存生命園區。

總統府指出，今天的治喪大員會議開始前，陳副總統首先請全體治喪大員起立為李元簇的辭世默哀。

陳副總統指出，李元簇畢生獻力國家，貢獻卓著，榮退後移居苗栗頭份，行事低調儉樸，生前曾囑咐：病重不予急救、不發訃聞、樹葬等遺願，著實令人感佩。總統府期盼在充分尊重家屬意願，以及符合現行體制與慣例的原則下，妥善辦理李元簇身後事宜，以示政府崇禮國家副元首。

家屬代表、李元簇妻舅徐崧富表示，李元簇一生秉持法學專業，公正無私、恪盡職守的為國奉獻，家人對其離世咸感不捨，但其遺願盼喪禮以簡單低調為原則，因此非常感謝總統及總統府的大力協助，以簡單而隆重的儀式為李元簇送行。

總統府指出，今天會中確認喪禮訂於3月31日舉辦，名稱定為「李前副總統元簇先生追思祝福會」，並尊重家屬意見，不發訃聞，於3月27日在四大報報頭下刊登訃告。

總統府說，3月31日8時30分，於台北市立第一殯儀館景行廳舉辦追思回顧及公奠禮，總統將親頒褒揚令，並舉行覆蓋國旗儀式，由陳副總統擔任主祭官，內政部長葉俊榮、外交部長李大維、國防部長馮世寬及監察委員劉德勳擔任覆旗官。

總統府也將製作李元簇生平事略小冊及追思影片，記錄李元簇一生行誼，供國人追悼憑念。公奠禮結束後，隨即發引安葬於法鼓山植存生命園區。

總統府指出，相關典禮儀節、交通維安等事宜，總統府、國防部及內政部等相關單位都將全力支援，務求典禮周密圓滿、尊重崇隆。

包括親民黨黨主席宋楚瑜、行政院長林全、立法院長蘇嘉全、司法院長許宗力、考試院長伍錦霖、監察院長張博雅、國家安全會議秘書長吳釗燮、內政部長葉俊榮、外交部長李大維、國防部長馮世寬等治喪大員及家屬代表李立天(李元簇二公子)、徐崧富都出席這項會議，治喪大員中國國民黨黨主席洪秀柱由該黨行政管理委員會主任委員邱大展代表出席。1060316

(中央社)