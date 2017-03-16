泰女星示愛萬隆 市長：希望她不是男的

泰國當紅新生代女星芳芳手寫一張英文卡片「我愛萬隆」，在社群網站發給萬隆市長利德宛，卻遭對方調侃「希望她不是男的」，引發兩國網友議論。

印尼網路媒體Coconuts Jakarta報導，泰國當紅新生代女星芳芳（Punpun）近日手寫一張英文卡片，上面寫著「我愛萬隆」（I Love Bandung），並透過印尼導遊的Instagram，標誌出印尼萬隆市長利德宛（Ridwan Kamil）。

原本是好事一樁，利德宛看到訊息後，卻直接回覆芳芳，「收到泰國明星的招呼，希望她不是男的」。

此訊息一出，引發泰國和印尼網友熱議。芳芳的粉絲認為利德宛的訊息是歧視芳芳，把她誤認為人妖。也有印尼網友也認為利德宛的發言不妥，批評利德宛不莊重。

在網友的壓力之下，利德宛後來透過Instagram道歉。芳芳則大方表示，看到利德宛「希望她不是男的」留言後，只覺得很好笑，她也接受利德宛的道歉。

(中央社)