研究：嚴控空氣品質 3百萬陸民免早死
中國大陸許多城市飽受嚴重空氣汙染。研究指出，如果中國大陸根據聯合國的標準，強制嚴格管控空氣品質，每年可防止300萬人過於早死。
英國廣播公司（BBC）中文網報導，這份發表在英國醫學雜誌上的研究，核對2010到2013年間38個中國大陸大城市的空氣懸浮微粒（PM10）與死亡的關係。
結果發現，這些城市每立方公尺空氣的PM10含量為92.9微克，遠超出世界衛生組織（WHO）規定的20微克。研究人員表示，這38個城市在調查期間超過35萬人死亡。
研究人員指出，中國大陸若能把PM10的含量降到WHO的標準，每年將可防止300萬人過於早死。
研究人員還說，這一估計可能還非常保守，因為空氣汙染帶給人體的危害要大的多，特別是從長遠影響來看。如果中國大陸能採納和實施嚴格的空氣品質標準，將有利公眾健康。
PM10是由交通及工業產生的粉塵顆粒，可以侵入人體的肺部和血液。1060316
(中央社)
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