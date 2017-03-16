尊重孩子自由學習 丁寧嘆：外界認為我非好母親

丁寧對於小孩採取自由學習，但難被外界接受。(圖/本報系資料照)

丁寧和外籍老公馬修結婚至今七年，兩人目前育有一雙子女，日前更傳出懷有第三胎的喜訊，也讓她常與網友分享育兒心得，對兒女採取自由學習的她，認為是尊重小孩學習速度和選擇，不過這種育兒方式難被外界接受，讓她在臉書自嘲「真的不是一個好母親」。

丁寧臉書自認從小就是個怪咖，爬樹、打架、幼稚園翹課等行徑不說，對於許多事情都有自己堅持的想法，這種不隨波逐流的性格，讓她演藝圈之路走的相當「有挑戰」性，有鑒於此讓她希望小孩能走出屬於自己的路，所以從不強迫孩子去學習才藝，只會從旁觀察與並瞭解他們喜好，並適時給予鼓勵與建議，因為孩子本身就會自身調整最佳狀態去學習。

另外孩子對於丁寧而言，是讓自己學習「轉大人」的指標，從教導過程可以看出自己的缺失並改進，當孩子看到自己勇於面對恐懼時，也會從中獲取面對世界的勇氣，並不會一昧成為另一個自己，讓丁寧直呼「這是我當母親最驕傲的事」。

(中時電子報)